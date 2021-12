La Douane Sénégalaise Endeuillée : Le colonel Mahecor Diouf n'est plus !

Dakaraposte a appris de bonnes sources qu'une pièce maîtresse de la Douane a tiré sa révérence.







En effet, le Colonel Mahecor Diouf est décédé.





L'illustre disparu est l'ancien Chef de Bureau des Douanes du môle 2.