Le Pr. Daouda Ndiaye a perdu sa mère

Le chef du Service parasitologie et mycologie de l’hôpital Aristide Le Dantec, Pr. Daouda Ndiaye, est endeuillé. En effet, il a perdu sa maman ce jeudi 25 février 2021. C’est le professeur en personne qui a donné la triste nouvelle sur sa page Facebook.«Bonjour, chers amis. Je vous informe du décès de ma mère ce jeudi 25 février 2021. L’enterrement aura lieu ce matin à Touba. Du fait de la Covid-19, nous vous excusons le déplacement tout en priant pour elle. Une très grande femme, pieuse, généreuse et serviable est partie à jamais», lit-on dans son post.En cette douloureuse circonstance, Seneweb présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.