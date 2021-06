Les condoléances du ministre Mamadou TALLA au groupe "Léral"

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu, suite à l’accident tragique survenu sur la route de Kédougou, de trois membres de l’équipe de reportage du groupe de presse « Léral ».Au nom de tous les acteurs de l’Éducation et à mon nom propre, je présente mes condoléances émues aux familles des disparus, à la presse sénégalaise et à mon jeune frère Dame DIENG directeur général de « Léral ». Ces trois jeunes garçons ont perdu leur vie dans l’exercice de leur fonction.Puisse Allah SWT les accueillir au Paradis Firdawsi Amine.