Mabousso Thiam inhumé ce lundi au cimetière de Yoff

Décédé, hier, des suites d'une maladie, Mabousso Thiam, fils aîné de l'ancien Premier Habib Thiam, sera inhumé ce lundi au cimetière musulman de Yoff. L'information est donnée par le quotidien L'AS dans sa livraison du jour.





Ancien administrateur de RFI, économiste et personnalité respectée et appréciée au Sénégal, Mabousso Thiam était passé par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et fut directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).