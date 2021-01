Rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil

La famille de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil a le regret et la profonde douleur de vous faire part du Rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz SY Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil et de Sokhna Aida Seck. Décès survenu ce Lundi 11 janvier 2021 à Dakar. La date et le lieu de l'inhumation vous seront communiqués ultérieurement. Al Fatiha 41 Ikhlass + Salatoul FatihiAsfiyahi.Org