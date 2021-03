Tambacounda : Un célèbre acteur culturel perd la vie dans un accident

Les populations de la commune de Netteboulou sont dans le désarroi et la tristesse. Elles ont perdu hier, lundi 29 mars 2021, l’un de leurs plus grands acteurs culturels, grand connaisseur des cultures mandingues : Sadouba Dicko. Il est décédé dans un accident qui a eu lieu au niveau du village de Saré Sidy, sur la route nationale numéro 6 vers 11h du matin selon Mady Sissao, un témoin que nous avons contacté. Sadouba Dicko se rendait à Tambacounda pour un rendez-vous médical avec son épouse, son neveu et son chauffeur.