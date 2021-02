Thiès : Décès de Mbaye Ba, correspondant du « Soleil » à Tivaouane

La presse sénégalaise est en deuil. Mbaye Ba, correspondant du quotidien national Le Soleil dans le département de Tivaouane, est décédé avant-hier des suites d’une longue maladie.Âgé de 59 ans, Mbaye Ba a été journaliste à Sud quotidien, Deuk bi, La Dépêche (périodique du Parti socialiste), rappelle le quotidien Le Soleil.A Thiès, toute la presse locale est unanime au sujet de Mbaye Ba, un homme courtois, discret et très professionnel.Le défunt a été inhumé hier au cimetière de Diakhao dans sa ville natale de Thiès. Il laisse derrière lui une femme et deux garçons.Seneweb présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la presse sénégalaise.