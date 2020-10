Trois décès à Yoff : Les condoléances de Macky Sall au Khalife des Layène

Le chef de l'Etat Macky Sall a réagi au décès des trois enfants du khalife des Layènes. Dans un post sur twitter, il a regretté cette perte et présenté ses condoléances à la famille de la cité religieuse. Voici son post.J’ai appris avec émotion le rappel à Dieu de Malick Thiaw Laye, Aissene Thiaw Laye et Khady Thiaw Laye, fils et filles du Khalif Général des layenes El hadj Abdoulaye Thiaw. Au Khalif et à la communauté layenne, je présente, au nom de la Nation, mes condoléances attristées.