À huit ans, Blue Ivy Carter reçoit une deuxième récompense avec sa maman Beyoncé

Beyonce et sa fille Blue Ivy

La fille aînée de Jay-Z et de Beyoncé peut désormais ajouter une nouvelle récompense à la cheminée de la maison Carter. C’est la deuxième grande récompense que reçoit la jeune Blue Ivy, âgée de huit ans à peine. Elle partage ce prix avec sa célèbre maman.

Beyoncé et Blue Ivy ont remporté ce prix pour “Brown Skin Girl”, une chanson de la bande sonore “The Lion King: The Gift” sur laquelle on peut les entendre avec Wizkid et Saint Jhn. Dans la catégorie “Her”, pour les artistes néo-soul et/ou R&B traditionnels, elles ont battu Alicia Keys, Ciara, Layton Greene, Lizzo et Rapsody.





Outre Blue Ivy, Jay-Z et Beyoncé ont deux autres enfants, les jumeaux de trois ans Rumi et Sir. Alors que la jeune fille de huit ans accompagne régulièrement ses parents pour des cérémonies de remise de prix et autres événements, les deux plus jeunes sont pour l’instant tenus à l’écart des projecteurs.





Les BET Awards sont les récompenses annuelles de la chaîne Black Entertainment Television. Les prix ont été remis le dimanche soir lors d’une cérémonie virtuelle.