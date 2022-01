Absence de productions musicales sur la Can : Dj Boub’s donne les raisons

Les artistes sénégalais glorifiaient les « Lions » de la Téranga à travers des chansons musicales. Mais en ces préparatifs de la Can 2022, on note une absence de productions musicales de la part des chanteurs. Ainsi, tel est le constat qu’a fait, l’animateur et Directeur commercial à I-radio, Boubacar Diallo alias Dj Boub’s.



Selon le journal Bés Bi le jour, aucune production musicale n'a été réalisée en faveur de l’équipe nationale de football qui vise le sacre national.



‘’jusqu’à là, nous n’avons pas encore de productions musicales concernant la Can. Contrairement aux années précédentes où à pareille période, la bande fm était inondée par de nouvelles chansons pour exalter les Lions du Sénégal’’, fait constater DJ Boubs selon qui, ceci s’explique par le fait que certains ne veulent pas qu’on leur reproche d’avoir porté la poisse à l’équipe nationale.



Plus loin, il regrette également : ‘’il y a de cela deux ans, ceux qui ont tenté de faire des hymnes au profit des joueurs ont été vertement critiqués, pour ne pas dire lynchés sur les réseaux sociaux. Car certains artistes se sont sentis blessés dans leur peau. Ce qui est normal puisqu’on ne fait pas des recherches ; réaliser une belle composition et après, en lieu et place de félicitations, on reçoit des critiques disant qu’on porte malheur à l’équipe nationale de football, cela fait mal".



Il rejette l’idée selon laquelle les artistes manquent de créativité. Selon l’animateur, le Sénégal est gorgé de jeunes artistes créatifs et talentueux, seulement, le public sénégalais est parfois exigeant.



‘’Imaginez, vous faites une chanson, l’équipe va en finale et perd, on vous indexe d’avoir porté la poisse à l’équipe, il y a trop de superstitions autour de ça’’, renseigne-t-il.



Avant d’ajouter : ‘’D’autres vous accusent de vouloir chercher du buzz sur le dos de l’équipe nationale. Du coup, les gens sont à carreau. Maintenant, il faut qu’on soit uni derrière notre équipe pour remporter notre premier trophée continental, car nous avons une très bonne équipe’’.