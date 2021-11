Accusée d’avoir été enceintée par un ministre : Miss « Oumy Diop » se prononce

Son image fait le tour des réseaux sociaux et des sites Internet depuis quelques heures. Ce, suite à des commentaires faits sur les réseaux sociaux sous le pseudo d’«Oumy Diop». Elle y décrit sa mésaventure avec le comité d’organisation de Miss Sénégal.



«Je ne m’appelle pas Oumy Diop»



Sous son post, on y retrouve des commentaires d’une certaine Khoudia Faye qui l’accuse d’avoir eu un enfant avec un ministre proche de la présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal Amina Badiane.



Contactée par Seneweb, celle dont la photo est associée à Oumy Diop a tenu à éclaircir certains points.



«D’abord, je ne m’appelle pas Oumy Diop, mais Mame Diarra Faye. Cette année, j’ai participé au concours de Miss Sénégal pour la région de Kaolack. J’ai été élue d’ailleurs première dauphine Miss Kaolack. Néanmoins, j’ai dû démissionner au cours de la compétition, pour des raisons personnelles. J’ai aussi participé à Miss Saint-Louis en 2020. Je me suis arrêtée aux phases régionales».



A la question de savoir qui est Oumy Diop, elle répond : «Je n’ai pas de compte Facebook. Je ne suis que sur Instagram. Ce sont les appels que j’ai reçus qui m’ont fait savoir qu’une page nommée ‘’Oumy Diop’’ utilise mes images. Je ne peux pas en dire plus, car étant autant surprise que vous.»



D’ailleurs, à l’heure où ces lignes sont écrites, l’ensemble des images de Mame Diarra Faye sur la page d’Oumy Diop ont été supprimées.



En ce qui concerne son supposé enfant avec un ministre, Mame Diarra Faye répond : «C’est ma vie privée. Je sais juste que je n’ai jamais eu de problèmes avec ou à cause d’un quelconque ministre. J’ai démissionné pour des raisons personnelles.»



Les miss Saint-Louis se lavent à grande eau



Citées dans ce scandale, d’anciennes miss Saint-Louis ont tenu, elles aussi, à se prononcer. Contactée par Seneweb, Miss Saint-Louis 2020 Khadija Samb et Miss Saint-Louis 2019 Hawa Sy démentent.



«J’ignore d’où vient cette information. Mais moi, Miss Saint-Louis 2020, je ne suis pas enceinte et je n’ai pas d’enfant. Idem pour ma grande sœur Miss Saint-Louis 2019», renseigne Khadija.



Quant à Miss Saint-Louis 2021, Gladys Mouna, elle aussi n’est pas enceinte, selon les vérifications effectuées par Seneweb. Alors que la Miss Saint-Louis 2016 se nomme Khadija Sakho. Elle aussi dit ne pas avoir d’enfant.



«De 2017 à 2021, aucune miss officielle n’est enceinte et/ou maman», précise Hawa Sy.



«Peut-être que c’est une miss avant 2017, et ça m’étonnerait qu’elle soit âgée de 21 ans comme dit dans les commentaires. Nous ne connaissons aucune Oumy Diop, à ce jour, parmi les miss Saint-Louis officielles», conclut Hawa Sy.