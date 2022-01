Adele, les concerts de la discorde : que s'est-il réellement passé ?

D'après TMZ, ce n'est pas en raison de la crise du covid que Adele a reporté sa série de concerts à Las Vegas. La chanteuse aurait choisi de tout suspendre en raison de différends artistiques.



Depuis que Adele a annoncé en larmes le 20 janvier 2022 dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'elle avait été contrainte de reporter ses concerts à Las Vegas, supposément à cause du covid, les rumeurs vont bon train au sujet des véritables raisons de ce faux bond. Samedi 22 janvier 2022, le «Sun » a affirmé pour sa part que la chanteuse de 33 ans avait tout suspendu en raisons de différends artistiques et techniques, des disputes qui l'auraient opposée à la scénographe travaillant sur son show, Esmeralda Devlin. Les deux femmes se connaissent bien, ayant déjà collaboré ensemble sur la tournée de la vedette de la pop en 2016.



Le «Sun» avait appuyé ses propos en expliquant que la star britannique s'était mis la pression pour que tout soit parfait. «Adele n'était pas satisfaite du résultat, et elle a fait part de ses sentiments très clairement à Esmeralda. Elle voulait désespérément que tout soit parfait. (...) Il n'y avait pas vraiment de clarté sur ce qu'Adele voulait en raison des changements sans fin apportés à la production. (...) Cela a provoqué des disputes assez explosives», a-t-on dit.



Les équipes «choquées»



Mardi 25 janvier, TMZ a levé le voile sur ces litiges, les confirmant à son tour. D'après nos confrères américains, l'interprète de «Easy On Me» n'était effectivement pas «satisfaite» du travail apporté lors des préparatifs de cette super production. Plusieurs personnes impliquées ont expliqué que la chanteuse estimait que certains détails du show n'étaient «pas suffisamment bons». Elles assurent par ailleurs qu'aucun cas de covid n'a été détecté dans les équipes, du moins pour celles du Caesars Palace. Pour conclure, les personnes sondées par TMZ disent avoir été «choquées» lorsque Adele a décidé de tout annuler à la dernière minute.



Après avoir annoncé sa décision de reporter ses concerts, à moins de 24 heures du coup d'envoi de la première représentation, Adele avait été vue en train d'appeler des fans pour s'excuser. Nombre d'entre eux avaient fait part de leur déception après avoir dépensé toutes leurs économies pour voir leur idole sur scène. Le prix des tickets est estimé avec une large fourchette allant de 85 à 5000 dollars. A cela s'ajoutent évidemment les frais de déplacement et d'hôtel.