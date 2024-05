Affaire Aisha Fatty : Nouveaux développements

Depuis plusieurs jours, Aisha Fatty, ancienne icône des soirées mondaines gambiennes, se retrouve au cœur de tourments judiciaires. Arrêtée à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, elle fait face à une plainte déposée par l'homme d'affaires sénégalais Abdoulaye Thiam. Les accusations initiales portent sur la collecte illicite de données à caractère personnel et des menaces de diffusion de ces données. Ces chefs d'accusation ont entraîné son placement sous mandat de dépôt et sa comparution devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.





Son procès, prévu initialement, a été renvoyé au 31 mai 2024, afin de permettre l'exploitation de son téléphone portable, une procédure à laquelle Aisha Fatty s'était opposée lors de l'enquête menée par la Division de lutte contre la cybercriminalité. Ses avocats ont demandé la comparution de la partie civile, mais les conseillers de cette dernière ont rappelé qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'oblige leur client à comparaître.





Cependant, la situation de Fatty s'est encore complexifiée. Un nouveau front judiciaire s'est ouvert après un retour de parquet, le procureur de la République ayant décidé d'envoyer un second dossier à l'information judiciaire.





Cette fois, Aisha Fatty est poursuivie pour escroquerie portant sur un montant dépassant le milliard de francs CFA, toujours sur la base d'une plainte d'Abdoulaye Thiam.





Les proches de Fatty, qui espéraient une libération prochaine, voient leurs espoirs s'évanouir face à l'accumulation des charges et à la multiplication des procédures. Les avocats de Fatty devront non seulement résoudre l'équation complexe liée aux accusations de collecte de données, mais également défendre leur cliente contre les graves accusations d'escroquerie.