[Vidéo] Affaire Dubaï Porta Potty - Eudoxie Yao persiste : ‘’Je n'étais pas à Dubaï"

Suite et pas fin du scandale sexuel qui secoue la planète à Dubaï. En effet, le débat enfle toujours sur la toile. L'influenceuse ivoirienne, Eudoxie Yao, citée dans cette affaire Dubaï Porta Potty depuis hier, ne sait plus où mettre les pieds. À travers sa page Facebook, l'artiste porte la réplique à ses détracteurs.



Selon elle, il y a erreur sur la personne. Eudoxie assure qu’elle n'était pas à Dubaï et que ses photos qui circulent sur la toile sont celles de son anniversaire avec un milliardaire arabe.



"Mes photos ont fait le tour du monde. Petit rappel : ce n’était pas à Dubaï, mais plutôt aux îles Maldives pour mon incroyable anniversaire offert gracieusement par un multimilliardaire. Vraiment, je suis bénie. Que ma grâce vous localise aussi", a-t-elle déclaré de nouveau.



Par contre, les internautes ne l'ont pas ratée. Elle a reçu des commentaires aussi négatifs qui remettent en question sa crédibilité.



À rappeler que l'affaire Dubaï Porta Potty continue de défrayer la chronique. Des influenceuses africaines et européennes sont les victimes de ce scandale. D’ailleurs, une enquête est ouverte.