Affaire Fatima Dione : Halima Gadji manifeste son soutien

Halima Gadji apporte son soutien à Fatima Dione

Depuis Abidjan, Halima Gadji plus connu sous le nom de Marième Dial, actrice de Maitresse d’un homme marié compatit à la douleur que traverse actuellement la Miss Sénégal 2020 Fatima Dione.





Sur Instagram, elle s’exprime :





« J'espère que l’histoire de cette Miss permettra à d’autres victimes dans ce milieu de briser le silence. La peur et la honte doivent changer de camp et ces charognards ne méritent pas de sutura. Quant à la réaction de cette « présidente » c’est typique du déni dont sont victimes la plupart des victimes surtout quand les abuseurs sont des soi-disant « kilifeu » et « exemples ».





Le récit de la mère de cette victime remet à jour la question de l’avortement en cas de viol et d’inceste.





Le viol est un crime et la victime n’a aucune responsabilité sur l’acte criminel de son bourreau.