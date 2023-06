Ahmed Sylla : les troublantes confidences du comédien franco-sénégalais sur sa jeunesse

Le comédien français Ahmed Sylla était ce weekend sur l’émission « Amuse Bouche » diffusée sur la plateforme YouTube. Il a évoqué une période de sa vie, méconnue jusqu’à présent du grand public. En effet, le natif de Nantes a dans sa jeunesse frayé avec des personnes peu recommandables de sa « cité ».





« Je me retrouve à cacher des trucs chez moi »







« Je change de lycée, je vais au lycée Vial et là c’est le début des problèmes. Parce que je suis dans le tierquar (quartier ndlr)…D’un côté tu veux qu’on t’aime, mais tu veux qu’on te respecte. Donc tu commences par faire des bêtises. C’est un engrenage. Tu commences par fréquenter des personnes qui peuvent te mettre dans la merde. Tu commences par faire des choses qui peuvent te mettre dans la merde. Je fais tout ça, et ça part en cacahuètes pour moi. Je me retrouve à cacher des trucs chez moi » a raconté le comédien. Il s’est gardé de dire de quoi il s’agissait, convaincu qu’il pourrait se retrouver « en garde à vue », même en cas de « prescription ».





« Une mort très violente. On n’a jamais vécu ça »







L’humoriste dit avoir finalement compris qu’il fallait « tout faire » pour quitter ce milieu.Jusqu'à présent, le franco-sénégalais est encore marqué par des souvenirs douloureux comme le décès de son ami en 2008. Ce dernier a été tué dans le quartier. « Une mort très violente. On n’a jamais vécu ça » se souvient-il.





« J’ai du sang de mon pote sur mon t-shirt et je suis tétanisé »





Ahmed Sylla a aussi raconté cet accrochage qui a failli lui coûter la vie. « (On a été arrêté en voiture par une bande). J’ai un réflexe je pense qui nous a sauvé la vie. Parce qu’ils nous ont pris pour d’autres gars ? J’ouvre ma porte. J’étais connu dans tous les quartiers pour faire rire. Le passager me reconnaît. Il dit : C’est bon ce n’est pas eux. (Mais l’un de ses amis a voulu se battre et la situation a dégénéré) J’entends un coup qui part. Le gars il tire au fusil à pompe sur notre voiture et je suis tétanisé. Heureusement, ils ne se sont pas dit : « on va finir le taf ». Ils sont partis. Mon pote, il a la main explosée. J’ai du sang de mon pote sur mon t-shirt et je suis tétanisé. Je n’arrive plus à conduire (…) Je me suis vu mourir en fait à ce moment-là » a laissé entendre l’acteur.