Aïda Samb : «Je suis vraiment désolée à cause de...»

Sa chanson ‘’Daling Koor’’, qui est devenue le titre vedette de son dernier album "Nangou" est source de polémique dans plusieurs ménages.





La chanteuse confirme qu'elle-même en a reçu des retours venant de plusieurs personnes qui lui disent que ta chanson fait ravage dans les maisons. Selon Aïda Samb qui s'est exprimée dans un entretien sur Seneweb, son intention n'était pas de faire du bruit ou bien de semer le désordre entre les coépouses, mais c'était juste un message pour rendre hommage à toutes femmes qui s'occupent bien de leurs familles et de leurs époux.





"Je suis vraiment désolée pour tout ce qui se passe après la sortie de ma chanson certaines femmes sont divorcées à cause de la chanson et ce n’est pas le but de mon œuvre. J'ai écrit la chanson pour en faire un moyen d'expression ou bien de lutte entre coépouses ou entre belles-mères et épouses. Je reçois énormément de messages et de retours, mais j'adresse un message à toutes les femmes pour leur faire savoir que la chanson n'est pas destinée pour créer des querelles ou bien tendances", a-t-elle déclaré.