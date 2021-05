AKON et son extravagante collection de voitures de luxe

C8 Aileron Spyder, Ferrari, Lamborghini Porsche Panamera…, Les Echos dévoile l’impressionnante collection de bolides de luxe dont dispose le chanteur Akon. Le tout estimé à un million de dollars, soit 538?500?000 Fcfa.







C8 Aileron Spyder



Spyker C8 Aileron Spyder (Francfort 2009) - Challenges



Akon dispose de la version personnalisée du C8 Aileron Spyder qui s’échange à 190.403.850 Fcfa. Ce véhicule fonctionne avec un moteur V8 qui peut atteindre 300 km/h, générant environ 250 chevaux.



Ferrari 458 Italia



Ferrari dévoile une version 458 Italia réservée au marché chinois - Guide Auto



Akon possède également une Ferrari 458 Italia, l’une de ses préférées. Cette voiture, dont il détient une version personnalisée, est propulsée par un moteur V8 atmosphérique de 4,5 litres dont la puissance spécifique atteint 570 chevaux. Ladite voiture peut passer de 0 à 100 km/h.



Lamborghini Gallardo



Lamborghini Gallardo - information, prix, alternatives - AutoScout24



Akon possède aussi une Lamborghini Murcielago Roadster et un autre Lamborghini Gallardo qui coûte environ 112 395 140 Fcfa.



SUV Drtz Prombron



Kanye West Spent $2.4 Million on DARTZ Prombron Iron Diamond Armored SUVs - Ietp



Il détient également une SUV Drtz Prombron qui fonctionne avec un moteur V8 qui génère 400 chevaux avec une vitesse de 180 km/h.



Porsche Panamera



La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid passe à 700 chevaux



Il a une Porsche Panamera qui s’échange à environ 47 millions Fcfa.



Audi R8



Audi R8 2021



Akon a une Audi R8, la plus chère de la collection. Cette voiture coûte environ 127 203 257 Fcfa.