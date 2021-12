Alité et hospitalisé : Niang Kharagne Lo, l’opération d’un gros kyste, l’humeur changeante et….

Une information de dernière minute donne des nouvelles de Niang Kharagne Lo. Selon une source bien informée, « le snappeur était depuis tout ce temps malade. D’ailleurs il a subi une intervention chirurgicale ». La même source de renseigner qu’il est actuellement alité dans un grand Hôpital de la place.



Plus précise, notre source fait état d’un gros kyste qu’il avait. Et d’ajouter que l’opération s’est bien passé, mais « les douleurs transforment sa bonne humeur et installe une psychose chez le grand snappeur du Président alité ».



Seneweb lui souhaite un très bon rétablissement.