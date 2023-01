[Entretien] Amina Badiane brise le silence : ”J'ai été bafouée dans mon honneur, ma famille a été lynchée”

La justice sénégalaise a classé sans suite les plaintes pour apologie du viol déposées par plusieurs organisations notamment féministes contre Amina Badiane. Silencieuse dans les médias depuis cet épisode, l’organisatrice du concours de beauté Miss Sénégal revient sur sa traversée du désert et évoque cette décision judiciaire en exclusivité pour Seneweb. Elle annonce aussi le retour du concours Miss Sénégal.





Les accusations d’apologie du viol contre vous ont été classées sans suite par la justice sénégalaise. Quel sentiment vous anime après cette issue ?





Tout d'abord je tiens à remercier Allah, mes parents, le comité national d'organisation miss Sénégal, mes avocats Maître Pape Diockou, Maître Babacar Niang, l'ensemble des Sénégalais qui m'ont accompagnée durant cette épreuve difficile, les partenaires qui ont toujours cru en nous. Je remercie tous les acteurs qui ont contribué à la manifestation de la vérité.





Aujourd'hui c'est un ouf de soulagement, mais durant toute la phase d'enquête j'étais sereine car persuadée de n'avoir rien à voir avec cette sordide affaire.





“Le concours Miss Sénégal aura lieu Inch Allah en 2023”





Cette affaire semble vous avoir causé beaucoup de désagréments. Avez-vous été tentée de tout laisser tomber au Sénégal et de continuer vos activités à l’étranger ?





Effectivement, j'ai subi d'énormes préjudices moraux parce que j'ai été bafouée dans mon honneur, ma famille a été lynchée sur les réseaux sociaux, ma réputation ternie. Mais on a l'habitude de dire que nul n'est prophète chez soi. Par moments, c'était vraiment difficile. J’ai, également, subi des préjudices financiers énormes et plusieurs questions m'ont traversé l'esprit. Mais je me dis qu’en tant que Sénégalaise je suis venue pour rendre service à mon pays, promouvoir sa culture, promouvoir la Destination Sénégal, accompagner les jeunes filles, protéger les femmes contre toutes violences faites exercées sur elles à travers mon association GOREE GATE. Je considère mon action comme un sacerdoce. C'est ça qui me motive et c'est ça qui a justifié mon retour et mon investissement au Sénégal. J’ai le Sénégal au cœur et pour rien au monde mes activités ne seront délocalisées à l'international. Je suis chez moi, malgré les diversions, les accusations mensongères, et les tentatives de déstabilisation pour me détruire. J'ai tenu bon car j'ai, également, bénéficié du soutien d’une famille exceptionnelle qui a été là durant toute cette traversée du désert.





Peut-on s’attendre à un retour du concours Miss Sénégal cette année ?





Absolument ! Nous allons poursuivre nos activités parce que je ne vois pas pourquoi nous allons mettre un frein à ce concours qui est un patrimoine culturel historique du Sénégal.