Amina Poté porte plainte contre la nounou de son enfant

Amina Poté et Seynabou, la nounou de son enfant, la relation risque d’être définitivement enterrée devant un tribunal. L’animatrice de la TFM a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d’une lettre-plainte pour diffamation contre cette dernière.



D’après Les Échos, qui donne l’information, Amina Poté affirme que Seynabou lui a envoyé via WhatsApp un message audio dans lequel elle lui adresse des propos déplacés. La mise en cause aurait posé cet acte après qu’elle a démissionné avec fracas de son travail à la suite d’une dispute avec sa patronne.



Pourtant les deux dames s’étaient rabibochées le 5 février dernier. Elle venaient de recoller les morceaux quelques jours après que Seynabou a rendu le tablier pour une dispute avec Amina Poté.