[Vidéo ] Amira Abed : "Je m'adresse à mon bien-aimé" Béna

Amira Abed chante l

Connue pour sa belle voix suave, Amira Abed capte toutes les attentions à chaque sortie, après sa récente vidéo qui a noté un succès fou. La chanteuse revient avec un nouveau titre aussi magnifique que mélodieux intitulé "Béna".





À travers cette chanson la chanteuse nous plonge dans une spirale d'amour avec des messages doux adressés à son bien-aimé. En featuring avec la gracieuse Leyna, selon Amira Abed, "Bena" est un terme pour exprimer de l'affection ou de l'amour en langue nigérian.





"Je m'adresse à mon bien-aimé en anglais et en wolof et lui fait des éloges, j'y ai invité Leyna qui est une artiste incroyable et talentueuse, c'est l'un de mes duos favoris et ce fut un plaisir de collaborer avec elle" nous confie la jeune chanteuse.