Ary Abittan accusé de viol: voici ce qu’il se serait passé entre lui et la plaignante le soir des faits

L’acteur et humoriste Ary Abittan en garde à vue

L’acteur et humoriste Ary Abittan a été mis en examen pour viol au terme de sa garde à vue, a-t-on appris hier en fin d’après-midi. Invitée sur le plateau de “Touche pas à mon poste” ce mardi soir, Myriam Palomba, rédactrice en chef de Public, a donné plus de détails sur ce qu’il se serait passé entre le comédien français et la plaignante le soir de la présumée agression.





Alors ça s’est passé dans la soirée de samedi. Cette jeune fille, il la connaissait. Cette jeune femme ça fait deux, trois mois qu’il la connaît. Elle n’a pas 23 ans, contrairement à ce qui a été dit dans la presse mais elle a 21 ans”, a expliqué Myriam Palomba sur le plateau de TPMP hier soir. Selon les informations de son média, le magazine Public, la jeune femme aurait passé la soirée du 30 octobre chez Ary Abittan. “Il l’a invitée chez lui dans son appartement parisien. Ils avaient eu déjà des relations sexuelles. Et Ary lui aurait demandé de passer chez lui, en début de soirée."





Relations non conventionnelles

Toujours d’après les sources de la journaliste, la soirée aurait mal tourné. “Il y aurait eu des propositions de relations sexuelles non conventionnelles qui ont été refusées à plusieurs reprises. Ils boivent quelques verres et puis très vite, Ary lui aurait demandé d’avoir cette relation. Selon nos informations, Ary lui aurait déjà demandé à plusieurs reprises d’avoir des rapports de ce type, chose que la victime présumée aurait toujours refusée”, explique Myriam Palomba. “Et selon les dires de la victime, qui a été entendue par la police, elle aurait eu un rapport sexuel non-conventionnel qui aurait été assez brutal et pour lequel elle avait dit ‘non’.”

Des draps ensanglantés