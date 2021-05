ASAP Rocky en couple avec Rihanna, c'est officiel

“Parmi un million d’autres, c’est elle... je pense que quand tu sais, tu sais. C’est la bonne”, a ajouté le chanteur auprès du magazine américain , expliquant au passage que le contexte actuel avait accéléré leur romance, et que la chanteuse avait grandement influencé l’écriture de son nouvel album “All Smiles”.

COUPLE - ASAP Rocky et Rihanna sont en couple. Le rappeur américain a officialisé leur relation dans les colonnes de GQ ce mercredi 19 mai. Il en a également profité pour lui déclarer sa flamme , n’hésitant pas à la qualifier d’“amour de sa vie”.

Une officialisation finalement peu surprenante. Cela faisait plusieurs années que les rumeurs d’une possible romance entre les deux artistes ne cessaient de grandir.

Retour neuf ans en arrière: ASAP Rocky et Rihanna se retrouvent sur la scène des MTV Video Music Awards pour y interpréter le remix de “Cockiness (Love It)”. Le rappeur, qui se montre alors tactile avec la chanteuse, fait naître les premières interrogations.

ASAP Rocky et Rihanna, très proches depuis fin 2020

Un an plus tard, rebelote, ASAP Rocky sort le clip du titre “Fashion Killa” dans lequel apparaît Rihanna. Photographiés ensemble durant le tournage, alors que le rappeur est en couple avec une mannequin, leur complicité pose question. ASAP Rocky déclare à l’époque à MTV News qu’il ne la “voit que comme une amie”.

Puis plus grand chose jusqu’à fin 2019, où tout s’accélère. Les deux artistes, passionnés par la mode, apparaissent ensemble sur le tapis rouge des British Fashion Awards habillés en Fenty (marque créée par Rihanna en 2017). Un mois plus tard, la Barbadienne se sépare du milliardaire Hassan Jameel et passe un séjour avec le rappeur dans un hôtel new-yorkais.