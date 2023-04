Au Maroc, décès d’un dramaturge qui s’est immolé par le feu

Les médias locaux ont expliqué le geste d’Ahmed Jawad par un sentiment d’« exclusion et de marginalisation ».



Un dramaturge marocain est mort dimanche 2 avril, une semaine après s’être immolé par le feu en signe de protestation contre le ministère de la culture, a annoncé à l’Agence France-Presse (AFP) un responsable marocain. Ahmed Jawad « est décédé dans un hôpital de Rabat où il était soigné » après avoir tenté de mettre fin à ses jours, selon ce responsable qui a requis l’anonymat.



Le 27 mars, il s’était immolé par le feu devant le siège du ministère de la culture, à Rabat, lors de la Journée internationale du théâtre. Les médias locaux ont expliqué son geste par un sentiment d’« exclusion et de marginalisation ».

Le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication avait alors exprimé dans un communiqué son « profond regret », précisant qu’il s’agissait d’« un fonctionnaire contractuel au Théâtre Mohammed V de Rabat à la retraite depuis octobre 2021, qui bénéficie de tous les droits qui lui sont garantis par la loi ».



« L’individu en question avait soumis au ministère une offre d’achat de ses pièces théâtrales, qui a été approuvée », selon le communiqué, qui ajoute que le ministère avait « acquis deux de ses pièces théâtrales en 2022 et accepté d’en acheter une troisième en 2023 ».