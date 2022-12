[Vidéo] Baye Star, l'artiste sénégalais qui a conquis l'Italie

Baye Star, l

Il a conquis l'Europe et particulièrement l'Italie. Baye Star, comme l'appellent ses fans et ses amis, fait un retour aux sources afin de mieux se faire connaître dans son terroir. Au cours d'une carrière plus ou moins longue et discrète, l'enfant de Teungueth, qui s'est installé en Italie depuis 10 ans maintenant, retrouve sa terre natale, le Sénégal, afin de s'impliquer davantage dans la sphère musicale et d'y apporter une touche particulière.