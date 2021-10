Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans

Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021. L'homme d'affaires, ancien ministre et ancien président de l'Olympique de Marseille était âgé de 78 ans.





Bernard Tapie est mort, ce dimanche 3 octobre 2021, à l'âge de 78 ans. Le site La Provence a partagé : "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur." Depuis plusieurs mois, le célèbre homme d'affaires luttait contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. Son procès pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais prévu en octobre dernier avait d'ailleurs été repoussé au mois de mai 2021 en raison de son état de santé. Au cours d'une vie romanesque, Bernard Tapie a enchaîné les métiers.





Il a d'abord été l'un des hommes d'affaires les plus influents en France dans les années 1970 et 1980. Bernard Tapie s'était fait une spécialité de racheter des entreprises pour un franc symbolique avant de le revendre plusieurs millions quelques années plus tard. Au début des années 1990, il est à la tête de l'une des 20 plus grandes fortunes de France. Il décide alors de racheter la célèbre marque de vêtements de sport, Adidas. Car Bernard Tapie était aussi un amoureux du sport. En 1986, il devient le propriétaire de l'Olympique de Marseille qu'il amène, en 1993, sur le toit de l'Europe en remportant, à l'heure actuelle, la seule Ligue des Champions du football français.





La politique puis la comédie et les affaires judiciaires