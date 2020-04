Beyoncé promet 6 millions de dollars d'aide

Beyonce

La chanteuse américaine Beyoncé a annoncé verser 6 millions de dollars aux travailleurs essentiels et personnes touchées la pandémie de Covid-19 dans les grandes villes américaines, via son initiative baptisée BeyGOOD.

"Les communautés de couleurs souffrent dans d'énormes proportions de la pandémie. De nombreuses familles vivent dans des zones mal desservies, ce qui rend la distance sociale plus compliquée", a signalé la fondation BeyGood.





"Les communautés qui manquaient déjà de financements pour l'éducation, la santé et le logement, sont confrontées désormais à des taux d'infection alarmants et des décès. Ces communautés manquent d'accès aux tests et à des services de soins équitables", poursuit la déclaration.





En partenariat avec l'initiative du directeur général de Twitter, Jack Dorsey, #startsmall, les montants caritatifs seront distribués à des organisations locales, à l'université de Los Angeles et à l'alliance américaine pour la santé mentale afin de combler les besoins essentiels sur le terrain à New York, Detroit, New Orleans et Houston, ville de naissance de Beyoncé.





Le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, avait pour sa part déjà annoncé qu'il allait donner 1 milliard de dollars pour participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus, soit 28% de sa fortune.





Le nouveau coronavirus a fait 49.759 morts aux Etats-Unis, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins jeudi soir. Le pays est de loin le plus endeuillé par le virus, selon les chiffres officiels. En raison du manque de tests, le vrai nombre de personnes infectées est probablement très largement supérieur.