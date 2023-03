Booba : un début d’année assez chaud

Pour Booba, l’année 2023 commence en grande pompe. Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, est un rappeur français notamment connu pour «?Ouest Side?», «?Le Duc de Boulogne?», «?Panthéon?», «?Temps Mort?» et bien d’autres encore. Enflammant avec brio la scène du hip-hop, l’artiste serait à ce jour en pleine programmation d’une nouvelle série dont il est la vedette, mais également des duos avec entre autres «?mademoiselle lou?». Zoom sur quelques actualités du chanteur.





La série «?Ourika?» : le grand projet 2023 de Booba





Plus en forme que jamais, Booba a plusieurs projets en cours, parmi lesquels l’on peut citer sa nouvelle série intitulée «?Ourika?». Le titre a certes été dévoilé, mais seulement quelques détails ont pu être recueillis concernant cette série. Malgré cela, l’on connaît tout de même déjà la synopsis, qui donne bien l’eau à la bouche.





Cette série, dont on doit la réalisation à Clément Godard, mettra en avant les conflits entre un jeune policier et un revendeur de drogue, respectivement nommés William et Driss. L’histoire se déroule durant les agitations en 2005, causées par le décès de Bouna et de Zyed. Alors que sa mère et son frère sont envoyés en prison pour trafic de drogue, Driss compte prendre le flambeau, accompagné de ses amis d’enfance. De son côté, William tentera bien sûr de faire tomber ce petit clan.





Voici une belle série en perspective?! Il est certain que pour Booba, ce sera sûrement un pari gagnant, car l’histoire semble très intéressante. Espérons que le premier épisode sorte très bientôt?! Les réseaux sociaux indiquent que cela se fera cette année même. En patientant jusque-là, les fans peuvent se tourner vers la carrière musicale de l’artiste, qui est elle aussi en plein mouvement.





Un featuring qui s’annonce grandiose pour 2023





Ayant récemment signé auprès d’un label de Warner Music, Elektra, mademoiselle lou est une artiste à ne pas rater en 2023. Booba a bien compris cela, et entend concrétiser un duo avec la belle. Il y a quelque temps de cela, le rappeur montrait son soutien envers cette jeune artiste, à travers ses posts sur les médias sociaux.





Aujourd’hui, il a décidé de conclure un partenariat avec cette chanteuse aux multiples talents. On la reconnaît principalement par ses morceaux en rap et d’autres avec davantage de mélodies et un de l’autotune. Vous pouvez déjà découvrir certains de ses titres au sein des plateformes de streaming. Le titre que les deux artistes interprèteront ensemble sera intitulé «?Zénith?».





Quelques mots sur le parcours de Booba





Pour ceux qui ne connaissent pas encore Booba, voici quelques informations notables à son sujet. D’abord, Booba est originaire du Sénégal. Avant de se faire une place sur la scène de la musique française, il faisait partie du groupe de danse hip-hop Coup d’État Phonique. Avec son ami Ali, il crée ensuite le groupe Lunatic.





2002 est l’année de l’enregistrement de son premier album solo ayant pour titre «?Temps Mort?». C’est ce qui lui permet de toucher un plus large public. Alors que le groupe Lunatic se dépare en 2003, l’artiste sort son album «?Ouest Side?» en 2006, dans lequel figurent Mac Tyer, Akon et plusieurs autres encore.