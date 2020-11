Brad Pitt est à nouveau célibataire

Brad Pitt est de nouveau Célibataire

Brad Pitt et Nicole Poturalski, c’est déjà fini. Selon le magazine américain Page Six, l’acteur de 56 ans et le mannequin allemand de 27 ans se sont séparés après trois mois de relation.

Le couple, qui a été repéré pour la première fois ensemble en août, est “totalement fini”, selon une source qui s’est confiée à Page Six. “Ce n’était pas une relation sérieuse de toute façon, ils ont juste passé un bon moment ensemble”.

La jeune femme serait donc de retour en Allemagne auprès de son mari, Roland Mary, un restaurateur de 68 ans avec qui elle vit une “relation libre”. D’après des proches du couple, ce dernier n’avait d’ailleurs aucun problème à ce que sa femme vive “quelque chose” avec l’acteur.