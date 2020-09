Brad Pitt “se fiche” de ce que pense Angelina Jolie de sa nouvelle relation

Brad Pitt sur sa nouvelle relation

Brad Pitt n’est plus un cœur à prendre. Son idylle avec le mannequin allemand Nicole Poturalski a été révélée au grand jour à la fin du mois d’août. Une histoire d’amour qui pourrait finir par agacer son ex-femme Angelina Jolie, affirme le magazine américain Us Weekly.





Il y a deux semaines, la romance de Brad Pitt avec Nicole Poturalski, un mannequin de 27 ans, a été révélée dans les médias après que le couple a été aperçu en train d’embarquer à bord d’un avion privé. Les deux tourtereaux ont ensuite pris la direction du château de Miraval, dans le Sud de la France. Angelina Jolie et Brad Pitt avaient fait l’acquisition de cette demeure en 2011. Avec sa nouvelle petite amie, l’acteur a pris du bon temps à Miraval, tout en faisant la promotion de ses nouveaux champagnes, indique le magazine People.





Mauvais timing





Le timing de son escapade avec Nicole Poturalski coïncidait avec ce qui aurait été le sixième anniversaire de mariage des Brangelina. En effet, les ex-époux s'étaient mariés le 23 août 2014 à Miraval. Une source proche de l’ancien couple a déclaré au magazine Us Weekly: “En emmenant Nicole à Miraval quasiment le jour de leur anniversaire de mariage, Brad savait exactement ce qu’il faisait et la réaction que pourrait avoir Angelina. Il ne se soucie pas un instant de savoir si Angelina va s’énerver. Il sait qu’elle va le faire, il s’attend à ce qu’elle le fasse.” La source ajoute: “Il s’en fiche si elle enrage.”





Une procédure retardée