Camille Lellouche envoie un message improbable à Lionel Messi: “Donne un peu d’argent s’il te plaît”

Camille Lellouche demande de l'argent à Lionel Messi

Lionel Messi est finalement arrivé à Paris cette semaine pour rejoindre officiellement le PSG. À cette occasion, Camille Lellouche lui a envoyé un message vocal sur Instagram pour le féliciter et l’interpeller sur un sujet bien précis. Son initiative pleine d’humour a beaucoup amusé ses abonnés.

Certains affirment qu’il s’agit du “mercato de l’Histoire”. La superstar argentine Lionel Messi n’a pas signé de prolongation de contrat avec le FC Barcelone, qu’il quitte à 34 ans après plus de 20 saisons passées sous le maillot blaugrana. “Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi (...) il ne pourra pas être formalisé en raison d’obstacles économiques et structurels (les règlements de la Liga espagnole)”, avait affirmé le Barça dans un communiqué.





La légende du football s’est donc tournée vers le Paris Saint-Germain (PSG) et son offre particulièrement alléchante. Selon la presse, le salaire annuel de Messi s’élèvera à 41 millions d’euros. Mais au-delà de l’aspect financier, le joueur de foot se réjouit également de retrouver Neymar, son ami et ancien acolyte au Barça. Ce transfert a fait énormément de bruit dans le monde entier et les stars françaises n’ont pas manqué de réagir à la nouvelle, à l’image du message envoyé par Camille Lellouche à Messi sur Instagram.





“Donne un peu s’il te plaît”

Avec l’humour qu'on lui connaît, la chanteuse et humoriste a interpellé le joueur de foot dans un message vocal qu’elle a ensuite partagé sur son compte Instagram. “Coucou Leo, j’espère que tu vas bien. Franchement, félicitations pour Paris, c’est cool”, lance-t-elle à la légende du foot. “En revanche, je voulais savoir, en termes de tout ce qui est incendies, tornades, tsunamis, Covid, est-ce que tu peux donner un peu d’argent s’il te plaît? Parce que ça commence à être la merde”, ajoute-t-elle.

“Ton transfert à Paris, nous, on s’en fiche un peu, tu vois. Ne le prends pas pour toi personnellement. Mais on s’en fiche. Tu as de l’argent, c’est cool, mais donne un peu pour toute la merde. En ce moment, c’est un peu la merdasse. Super, voilà, tiens-moi au courant. Embrasse tout le monde, bises, bises”, conclut l'humoriste. Une manière détournée de dénoncer le salaire mirobolant des joueurs de foot et le manque de moyens pour les causes environnementales, par exemple.





