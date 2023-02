[Appel 2023] : Ce que prépare Ya Awa Rassoul

Ce que prépare Ya Awa Rassoul

"Ya Awa Rassoul", ce nom était sur toutes les langues lors de la toute dernière célébration de l'Appel en 2022. Commémorant la 142e édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi en grande pompe, l'actrice avait provoqué la colère d'un segment de la communauté Layène. Sa façon "mondaine" de célébrer l'événement religieux n'était pas du goût de tout le monde.





Pour cette année, ceux qui croyaient qu'elle ferait profil bas seront très surpris. La jeune femme compte bien célébrer l'Appel avec sa famille et ses amis.





« Je célèbre cet événement à chaque fois en me conformant aux recommandations de mon guide religieux Baye Laye et jusqu'ici je n'ai aucun regret. Je continuerai de célébrer l'Appel tant que je vis et avec la même ferveur », souligne-t-elle.





« Pour ce qui est de l'habillement, nous savons tous qu'il y a des tenues conçues pour aller à un mariage, des tenues pour un baptême et d’autres adaptées pour un événement religieux. J’en appelle alors à mes invités, à se conformer à ce style vestimentaire » poursuit la « jet-setteuse » qui compte répondre à l'appel, de la plus belle des manières grâce à ses épargnes.