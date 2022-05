Céline Dion dévoile une rare photo de famille pour la fête des Mères

Celine Dion, Chanteuse avec ses enfants

La chanteuse, qui se fait plutôt discrète sur les réseaux sociaux, a partagé une photo entourée de ses fils à l’occasion de la fête des Mères.

Céline Dion va bien. Contrainte de reporter à nouveau sa tournée européenne en raison de problèmes de santé, la chanteuse prend du temps pour elle entourée de sa famille. Ce dimanche, elle a ainsi passé la journée avec ses fils pour la fête des Mères. L’occasion pour elle de publier une jolie photo avec son aîné René-Charles, et ses jumeaux, Eddy et Nelson, sur Instagram.





“En cette fête des Mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants, et j’ai une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants...”, a-t-elle écrit en légende.





“Je pense à ces mères qui s’inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants... Et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale. Nous prions pour qu’elles trouvent le réconfort pour leurs familles, et la paix dans ce monde”, a-t-elle poursuivi.





Fin avril, l’artiste a annoncé qu’elle devait à nouveau reprogrammer sa tournée européenne pour 2023, qui comprend également ses concerts en Belgique, en raison des “spasmes musculaires sévères” dont elle souffre.





“Je vais un peu mieux… mais j’ai encore des spasmes. J’ai besoin d’être en pleine forme quand je suis sur scène. Je suis impatiente, mais je ne suis pas encore prête. Je fais tout mon possible pour retrouver un bon niveau, afin de pouvoir me donner à 100% dans mes spectacles. Vous le méritez”, avait-elle expliqué dans une vidéo partagée sur son compte Instagram.