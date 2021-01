Cette ancienne star du porno devient directrice... d’un club de Premier League

Eve Vorley, ancienne stars Porno, Directrice WestHam

Eve Vorley, qui a tourné dans plusieurs films X il y a plus de vingt ans, est devenue la directrice de West Ham, dont son mari est le propriétaire du club.

Dixième cette saison, West Ham stagne aux alentours du milieu de tableau de Premier League depuis de nombreuses années. Pour espérer passer un cap et jouer les premiers rôles à l’avenir, les Hammers ont nommé Emma Benton-Hughes comme directrice. Cette femme de 55 ans est plus connue sous le nom d’Eve Vorley, avec lequel elle a tourné plusieurs films pornographiques dans les années 1990 et 2000 avant de mettre un terme à sa carrière.