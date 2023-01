Chrissy Teigen et John Legend sont à nouveau parents

C’est presque un bébé miracle. Deux ans et demi après avoir publiquement raconté sa fausse couche, Chrissy Teigen a mis au monde une petite fille. La mannequin a partagé un premier cliché de son bébé, entouré de ses deux autres enfants, sur Instagram jeudi 19 janvier.



« Elle est là ! Esti Maxine Stephens - la maison est très animée et notre famille ne pouvait pas être plus heureuse », écrit Chrissy Teigen. « Papa pleure toutes les nuits de bonheur en voyant Luna et Miles plein d’amour, et j’apprends qu’on a quand même besoin de couches après avoir accouché par césarienne ! ? Nous sommes tellement heureux. Merci à tous pour l’amour et les vœux de bonheur. »





Le papa, le chanteur John Legend, a partagé la même photo sur son compte Instagram : « Vendredi, nous avons accueilli Esti Maxine Stephens dans notre famille et notre maison est submergée d’amour et de joie. Je suis admiratif de la force et de la résilience de Chrissy, je suis très excitée de voir comment Luna et Miles embrassent leur petite soeur. Je suis tellement, tellement reconnaissant, mais ça ne semble pas être un mot assez puissant... »