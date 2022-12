Cinema : Omar Sy explique pourquoi il ne peut pas raser sa nouvelle barbe

Omar Sy, Acteur Francais

Omar Sy, l'acteur franco-sénégalais n’a pas habitué ses fans à le voir avec une barbe. Ils se posent donc des questions depuis que le menton de la star de cinéma est suffisamment garni.





Dans un récent direct sur Brut avec les internautes, Omar Sy s’est expliqué. « En général, j’aime bien faire un petit dégradé, un shadow, bien tracé et tout, mignon, mignon. Mais là, je ne pouvais pas parce que je suis, comme on dit « in production » a-t-il confié. En clair, l’acteur est en train de tourner un film. Il prépare un « rôle qui a besoin de la barbe ». « Et donc, je ne peux pas toucher, c’est raccord » a-t-il expliqué. En dehors de la barbe, l’acteur a aussi laissé pousser ses cheveux.





« Ce n’est pas dégueu en vrai »





Omar Sy se sent plutôt bien dans ce nouveau look : « Ce n’est pas dégueu en vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez ? » a-t-il lancé aux internautes avec lesquels il échangeait. Omar Sy est actuellement en promotion pour son film « Tirailleurs » qui sort sur les écrans début janvier 2023. « Ça parle des tirailleurs sénégalais qui se sont battus aux côtés des Poilus pour la France pendant la Première Guerre mondiale. C’est l’histoire d’un père et d’un fils qui quittent le Sénégal et vont arriver sur les champs de bataille français, dans les tranchées » a déclaré l’acteur qui a présenté le film mardi 20 décembre à Dakar au Sénégal.