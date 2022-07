Come-back : Titi enflamme la scène musicale sénégalaise

Titi enflamme la scène musicale sénégalaise

Après des années d'absence, Titi, surnommée la "Lionne", a bien marqué son retour sur la scène musicale. Elle est revenue beaucoup plus fraîche, plus inspirée et tant adulée par les fans qui attendaient ce moment depuis lors.





Depuis quelque temps, chacune de ses sorties fait le buzz. Pour preuve, sa prestation lors de l'emblématique soirée de la star planétaire Youssou Ndour à Bercy, le mois dernier. On pourrait tout simplement la renommer la «Reine du mbalax», car à part le «Roi» Youssou Ndour, elle est la seule artiste à avoir fait vibrer la mythique salle.





Très ému, l'initiateur de Bercy n'a pas caché sa joie et la fierté d'avoir été le mentor de la "Lionne". Après avoir mis en transe le public, Ndèye Fatou Tine, de son vrai nom, a été félicitée de partout, mais particulièrement par d'autres artistes venus assister à l'événement, à l'image de Sanekh qui reconnait le talent inné de "son amie".





De retour à Dakar, la star accélère la cadence. Les mélomanes sont bien servis. À travers un live-performance, initié par la maison de production Prince Arts, la voix de Titi a encore fait sensation. Les vidéos de ses prestations tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Le coup de cœur de ce live reste le son "Jikko" où la diva fait la leçon aux calomniateurs. Cette mélodie est finalement devenue un challenge que beaucoup de Sénégalais s’amusent à reproduire.





Sur Facebook, Instagram, Tik Tok et même les statuts WhatsApp, les commentaires sont unanimes : "Le prix de la meilleure chanteuse sénégalaise du moment est décerné à Ndèye Fatou Tine alias Titi la lionne."