Comment les SMS exacerbent nos sentiments de stress et que faire pour nous en débarrasser

Lorsque les mesures de confinement générales sont entrées en vigueur en mars dernier, discuter avec les différents groupes sur les applications de messagerie instantanée, telles que Whats App et d'autres, a constitué une bouée de sauvetage pour moi. Partager des SMS avec mes collègues et amis à New York, ainsi qu'avec mes proches et mes vieux camarades, m'a aidé à rester en contact avec eux, pendant une crise qui n'arrive qu'une fois par génération.À travers ce médium, nous avons échangé des rires, nous avons calmé de l'horreur de l'autre, et rassuré chacun de nous sur les familles des autres.Mais avec la poursuite de la crise épidémique et les mesures de confinement qu'elle impliquait, j'ai constaté que continuer à discuter de cette manière me rend plus nerveux et non l'inverse. Mon téléphone, qui ne cesse de recevoir des notifications d'actualités, reçoit désormais entre 50 et 60 SMS par heure des différents groupes de discussion auxquels je participe, ce qui m'a toujours inquiété de la possibilité de manquer la lecture de certains d'entre eux, ou au moins l'un d'entre eux.De plus, je me sentirais coupable si je ne répondais à aucun de ces messages, immédiatement, ou si je ne voyais pas une série de messages reçus par l'un de ces groupes. Le pire, c'est que je n'ai pas pu trouver une excuse acceptable pour moi-même, pour le justifier à cet égard, car je ne pouvais pas dire, par exemple:"Désolé, parce que je n'ai pas répondu à votre lettre, parce que j'étais tellement occupé à rester à la maison sans bouger pour le huitième mois consécutif!".Bien que manquant de lire certains des messages reçus dans le cadre de l'un des groupes de discussion, cela a toujours inquiété certains d'entre nous avant même la crise épidémique, c'était surprenant pour quelqu'un comme moi, tant que dans l'ère pré-Covid-19 il a célébré ce mode de communication, Pour découvrir la possibilité de souffrir des conséquences négatives d'un contact social excessif, dans une période de distanciation sociale.Cela soulève la question; pourquoi communiquer avec d'autres comme ça en temps de crise conduit à l'épuisement psychologique chez certains d'entre nous et nous fait sentir que cette question est un lourd fardeau sur nos épaules, malgré ses avantages de nous donner réconfort en ces temps, et nous garder connecté aussi?Il ne fait aucun doute que l'application des mesures de confinement a conduit à une augmentation de la popularité des applications de messagerie instantanée, par lesquelles des messages sont échangés, sans remettre en cause le caractère officiel traditionnel. Des études montrent que les gens sont plus enclins à ce style de communication qu'aux e-mails, par exemple. À la fin du mois de mars dernier, par exemple, les responsables de l'application «WhatsApp» ont annoncé que le nombre de ses utilisateurs avait augmenté de près de 40%.Une étude menée en septembre 2020, qui comprenait plus de 1300 adultes américains, a indiqué que leur recours aux communications dans lesquelles divers appareils numériques sont utilisés a augmenté pendant l'épidémie de Corona, et que les messages texte figuraient en haut de la liste des méthodes de communication qui sont populaires à cet égard, ce qui représente une augmentation significative de 43%.Bien que nous ayons de la chance, parce que nous avons ce genre de technologie, qui nous a permis d'utiliser des applications telles que "WhatsApp" et "Zoom" et d'autres, ce qui a grandement atténué notre sentiment d'isolement causé par l'épidémie, des plates-formes comme celles-ci ont fourni la possibilité de former des groupes de discussion établies; la connexion a été immédiate et intime. Ce qui a fait sentir aux utilisateurs du stress et de la tension.Le psychiatre Elias Abu Jaoudeh, qui travaille à l'Université de Stanford en Californie, aux États-Unis, déclare que "la motivation interne qui nous amène à lire chaque message immédiatement et sans délai, ainsi que l'attente (que d'autres se forment) en parallèle, que vous répondrez immédiatement aussi, constitue l'un des facteurs qui font que ces applications nous stressent".Abu Jaoudeh, chercheur spécialisé dans l'étude de la relation entre technologie et psychologie, explique que le fait de ne pas répondre à ces messages rend immédiatement une personne anxieuse, et lui fait se sentir "laissée pour compte et violer une règle majeure de la communication Internet".En outre, votre retard dans l'interaction avec un groupe de messages échangés dans le groupe de discussion d'une application peut entraîner une accumulation rapide de ces messages. Ici, avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre échange de messages avec vos collègues ou amis commence à se transformer en quelque chose comme une tâche stressante, un peu comme l'écriture de courriels dans l'environnement de travail.Bernie Hogan, chercheur principal à l'Institut Internet de l'Université d'Oxford, affirme qu'une telle accumulation entraîne ce qui semble être une "dette de communication effrayante", qui pourrait être accumulée par nous, en raison du manque de synchronisation entre les messages que nous recevons et nos réponses à eux.Et tandis que dans la période pré-épidémique, nous avons pu invoquer nos préoccupations pour justifier de ne pas prêter attention à un message ou même à une conversation entière, si nous nous sentions épuisés et peu disposés à interagir avec les autres, alors le rétrécissement des options de communication sociale en raison de (Covid-19), le rôle joué par les groupes de discussion a augmenté grâce aux applications de messagerie, dans la vie de chacun de nous. Nous sentons donc que nous devons apprécier l'importance de ces styles de communication. Le problème, cependant, est que la réaction à travers ce canal est venue à un rythme beaucoup plus rapide et plus massif qu'auparavant.Ainsi, alors que nous avons pu dans la période pré-épidémique, choisir de nous libérer un peu des tâches quotidiennes que nous faisons, de communiquer avec les membres des différents groupes de discussion auxquels nous participons, c'est maintenant - comme le dit Abu Joudeh - presque impossible, compte tenu de l'accélération de la fréquence des messages reçus dans ces groupes et de leur nombre qui ont augmenté de façon spectaculaire.Mais le sentiment de tension et d'anxiété n'est pas seulement causé par les caractéristiques de la conversation en groupe, mais aussi par la nature de la technologie utilisée à cet égard. Nous savons à la base qu'une utilisation excessive des smartphones et des ordinateurs est nocive pour la santé. Par conséquent, s'appuyer sur la technologie pour satisfaire tous nos besoins de communication et d'interaction sociale conduit à alourdir nos capacités cognitives, qui souffrent déjà d'une pression croissante, à la lumière de l'épidémie.Hogan dit que "pour chaque conversation (menée dans le cadre d'une discussion de groupe), il peut y avoir un champ émotionnel spécial à y inclure, ce qui signifie que passer d'une conversation à l'autre a un 'prix' psychologique, à la fois intellectuellement et mentalement," d'autant plus que nous nous déplaçons également entre les applications de messagerie instantanée, et pas seulement entre les conversations sur elles..À cela s'ajoute le fait que certains d'entre nous souffrent d'épuisement psychologique et émotionnel en raison de toutes les nouvelles frustrantes qui nous entourent liées à l'épidémie. Bien que nous ayons peut-être accueilli favorablement au début, en regardant les documents que nos amis nous envoyaient à cet égard parce que nous nous efforcions à l'époque de comprendre la nature du danger auquel nous étions confrontés, la situation a changé par la suite, alors que nous avons commencé à nous sentir terrifiés, du flux des nouvelles et des messages et des rapports, qui peuvent alimenter en nous des sentiments d'anxiété.Abu Joudeh dit que s'engager dans des groupes de discussion est apparu au début de l'épidémie, un bon moyen d'exprimer sa sympathie avec un grand nombre de personnes en même temps. Le problème, cependant, était que "il est rapidement devenu évident que la tension et l'anxiété qui accompagnent parfois l'échange de SMS avec une personne augmentent exceptionnellement si vous participez à des groupes pour discuter".Ajoutez à cela le problème des notifications qui accompagnent chaque message ou des dernières nouvelles que vous recevez sur votre téléphone, ce qui vous provoque des tensions et de l'anxiété à chaque fois que le téléphone vibre ou que l'écran s'allume, même s'il s'agit d'un échange de membres d'un groupe de discussion, des photos d'animaux, rien de plus."Même si vous pouvez faire la distinction entre les différents sons d'alarme qui émanent de votre téléphone, il vous appartiendra à un moment donné d'émettre une réponse automatique similaire à celle qui se produit", a déclaré le Dr Caroline Phil Wright, haute fonctionnaire, dans la division de l'innovation des soins de santé à l'American Psychological Association. Cela a été rapporté par le scientifique Pavlov (dans sa célèbre expérience); il suffit de faire retentir telle ou telle alarme à partir de votre téléphone, pour vous faire signe d'anxiété. "Un son comme celui-ci suggère que «quelque chose de terrible s'est produit, même si ce n'était pas vrai".Normalement, la nature de votre vie détermine votre capacité à accepter le stress qui peut découler de la participation à des groupes de discussion. Selon Wright, les niveaux de stress que nous ressentons en participant à de tels groupes varient d'une personne à l'autre. Vous avez peut-être une "tante à la retraite qui vit seule et qui trouve que les groupes de discussion représentent son seul moyen de communiquer avec les autres. La situation peut être différente, avec vos amis que vous avez connus à l'université, par exemple, qui peuvent donc être occupés à travailler à partir de la maison, et se sentent épuisés par l'utilisation de l'application. "Zoomer à cet égard, et en même temps, essayer de prendre soin de leurs enfants qui étudient leurs programmes à distance, pourraient obliger ces amis à avoir le sentiment de manquer la possibilité de continuer à montrer l'interaction avec les groupes de discussion auxquels ils participent.Wright estime que le niveau d'épuisement «que ressentent de nombreuses personnes, peut avoir conduit au fait que s'engager dans une discussion de groupe devient impossible pour eux».Cependant, si vous sentez que ces groupes vous surchargent, il existe des moyens - disent les experts - de combiner l'appréciation des modes de communication importants comme ceux-ci et de faire une pause avec eux aussi, en vous séparant d'eux de temps en temps.À cet égard, Wright dit que vous n'avez pas, en fait, besoin de trouver des excuses pour ne pas répondre immédiatement à un message texte reçu de quelqu'un, soulignant la nécessité de gérer ces communications de la manière qui nous convient, afin de préserver notre santé mentale.Ce chercheur recommande des méthodes comprenant: arrêter de recevoir des notifications, empêcher les fils d'apparaître automatiquement sur l'écran du téléphone ou dire à vos participants dans un groupe de discussion que vous cesserez d'interagir avec eux pendant un certain temps. Selon elle, il est important de fixer des limites pour s'engager dans de telles activités de communication, même si cela peut conduire à blesser certains sentiments.Peut-être devriez-vous, dans ce cas, expliquer aux autres membres du groupe que vous arrêtez d'interagir pendant un certain temps, en raison de votre besoin de le faire, et non de votre désir de vous isoler entièrement d'eux.Vous pouvez également leur dire quelque chose comme : "je ne pourrai pas répondre aux messages maintenant. Mais n'oubliez pas de m'inclure lors de la prochaine première conférence téléphonique."Quant à Abu Joudeh, il dit que se sentir psychologiquement épuisé, à la suite de la participation à des groupes de discussion, est une bonne raison de redécouvrir les avantages des communications téléphoniques traditionnelles, qui, selon lui, représentent un modèle de communication "plus profond et moins distrayant".Wright est d'accord avec ce point de vue, affirmant que bien que la communication via des groupes de discussion soit utile pour «connaître rapidement les derniers développements ou échanger des« moments» amusants, par exemple, ces groupes ne constituent pas (un intermédiaire) par lequel nous pouvons échanger. "Dans nos vies, ou à travers elles, nous nous apportons un soutien émotionnel, ou nous partageons un rire ou des pleurs en son sein. Quant aux communications téléphoniques, elles offrent plus d'occasions de vraiment communiquer sur le plan émotionnel."En fait, des études ont montré que la communication vocale augmente votre capacité à "faire preuve d'empathie" avec les autres, plus que ce qui se passe dans le cas de la communication visuelle, qui comprend l'envoi de messages textes. En outre, ce modèle de communication phonologique améliore votre capacité à aligner vos sentiments sur le modèle de sentiments de ceux avec qui vous communiquez, ce qui ouvre la voie à l'établissement d'une communication plus profonde entre vous.En ce sens, si à un moment donné vous sentez que vous voulez parler, vous pouvez avoir recours à votre téléphone pour faire des appels vocaux. Et si vous souhaitez empêcher les messages envoyés à votre téléphone dans le cadre de l'un des groupes de discussion d'apparaître automatiquement sur son écran, il y a des chances que d'autres membres du groupe le comprennent.