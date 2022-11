Côte d’Ivoire: Drogba conteste s’être converti à l’Islam

Des images sur sa prétendue reconversion à l’Islam ont circulé hier sur la toile. Toutefois, la rumeur a fait long feu. Car, l’ancien international ivoirien de football a vite publié un démenti pour rétablir la vérité sur les photos diffusées sur le Net. Sur ses comptes officiels, l’ancien buteur de Chelsea a déclaré: «Cette histoire devient virale mais je n'ai pas changé de religion. C'était juste moi qui rendais hommage à mes frères musulmans que je visitais dans mon village. Un moment de complicité. Beaucoup d'amour et de bénédictions à tous ».

This story is going viral ???? but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all ????????