Cristiano Ronaldo et sa compagne perdent un enfant, vague mondiale de soutien

La nouvelle a ému le monde entier. Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, dont la compagne Georgina Rodriguez était enceinte de jumeaux, a annoncé sur les réseaux sociaux lundi 18 avril la mort de l’un des deux nouveau-nés. Depuis, les messages de soutien affluent.



“Ta douleur est notre douleur, Cristiano. Nous t’envoyons, ainsi qu’à ta famille, de l’amour et de la force”, a tweeté son club de Manchester United avec un cœur brisé. Le club de ses débuts, le Sporting Club du Portugal, lui envoie aussi “sa force. La famille du Sporting est avec vous”. Dans un communiqué, le Real Madrid, club où il a passé neuf ans, a dit se joindre ”à la douleur de toute la famille”.



Sous la publication Instagram de Cristiano Ronaldo “aimée” plus de 11 millions de fois se trouvent également des milliers de commentaires venant de coéquipiers de Manchester United comme Alex Telles, David de Gea ou Diogo Dalot. Tous ont mis un simple cœur pour exprimer leur soutien. De même que ses anciens camarades du Real Madrid Lucas Vazquez et de la Juventus Paulo Dybala.