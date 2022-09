Dans « Sept à huit », Bilal Hassani révèle avoir subi un viol en 2019

Le chanteur s’exprime publiquement pour la première fois sur ce drame, auquel il consacre un titre de son prochain album.



Invité de l’émission Sept à huit sur TF1 ce dimanche 11 septembre, Bilal Hassani a révélé publiquement un viol dont il dit avoir été victime il y a trois ans, après une soirée.



Le chanteur, qui a consacré un titre de son prochain album - Théorème, qui sortira cet automne - à ce drame, s’est confié dans une interview face à Audrey Crespo-Mara (à écouter dans la vidéo plus bas).



« C’est quelque chose qui me hante depuis l’année où ça s’est passé, c’était en 2019. Une personne de mon cercle, quelqu’un à qui je faisais confiance ; on est partis en soirée. Je suis rentré de cette soirée avec lui. J’avais bu, du coup, deux, trois verres. Mais je ne ressentais pas ce qu’on ressent quand on boit deux, trois verres. J’étais clairement sous l’influence d’une substance que je n’avais pas voulu prendre, et j’ai commencé à avoir des black-out, des moments où je n’avais plus la mémoire. Et je me réveillais, et se passait ce qui peut se traduire par une agression sexuelle. C’était un viol », raconte le représentant de la France à l’Eurovision 2019.