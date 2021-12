Dans le coma, Igor Bogdanoff ignore que son frère est mort: “S’il se réveille, vous imaginez la douleur?”

Igor Bogdanoff ignore le décès de son frère , Grichka

Grichka Bogdanoff est décédé mardi à Paris, à l’âge de 72 ans, du Covid-19. Son frère jumeau, Igor, lui aussi gravement touché par le coronavirus, se trouve toujours dans le coma. Il ne sait donc toujours pas que son frère est décédé. “Vous imaginez la douleur s’il se réveille?” a confié un de leurs proches au Parisien.





Les deux septuagénaires, rendus célèbres dans les années 1980 par leur émission de science-fiction “Temps X” sur TF1, avaient fait le choix de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Ils ont récemment développé une forme grave de la maladie. Grichka est décédé dans un hôpital parisien en début de semaine, alors que son frère se trouve toujours dans le coma.

Luc Ferry, ancien ministre sous Jacques Chirac et proche des frères Bogdanoff, s'est confié au Parisien. Il a récemment appris qu’Igor était toujours dans le coma. “S’il se réveille, vous imaginez la douleur d’apprendre que son frère est mort? C’est ingérable”, craint l’ancien ministre de l’Éducation nationale.





“Leur menton, c'est du botox”

Par ailleurs, l’homme a expliqué pourquoi les deux frères ont refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, en faisant par la même occasion des révélations sur leurs visages qui ont radicalement évolué au fil du temps.





“Étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux. Ils ne tombaient jamais malades. Même leur menton, ce n’est pas une maladie. C’était juste du botox, ils me l’ont dit. Sauf qu’à 72 ans, le système immunitaire n’est plus aussi performant qu’avant. Quelle bêtise, mais quelle bêtise!”, a-t-il regretté.