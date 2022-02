Des milliers de Néerlandais comptent jeter des œufs pourris sur le yacht de Jeff Bezos

Des néerlandais veulent jeter des œufs pourris sur le yacht de Jeff Bezos

Sur Facebook, des milliers de personnes ont annoncé qu'ils comptaient balancer des œufs pourris sur le yacht du milliardaire Jeff Bezos lorsque celui-ci passera sous un pont historique de Rotterdam, qui doit être en partie démantelé pour laisser passer le luxueux et imposant navire.





Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, est au centre d’un sacré bad buzz chez nos voisins néerlandais. Le milliardaire a commandé l'année dernière un superyacht d’une longueur de 127 m et d’une valeur de 430 millions d’euros au constructeur naval néerlandais Oceanco. Le chantier se trouve à Alblasserdam, dans la périphérie de Rotterdam.





La construction du nouveau jouet du deuxième homme le plus riche de la planète, derrière son rival Elon Musk, sera achevée dans quelques semaines. Il pourra ensuite rejoindre son heureux propriétaire en traversant l’Atlantique. Mais il y a un problème, et il est de taille, au propre comme au figuré. Le navire à trois mâts est trop haut pour passer sous un pont historique de Rotterdam.





Le constructeur naval a donc demandé à la municipalité de Rotterdam de démonter temporairement le pont afin que le navire puisse passer en dessous, en retirant la section centrale. “C’est le seul passage vers la mer”, déclarait la semaine dernière une porte-parole de la mairie de Rotterdam, ajoutant que les frais de l’opération seraient remboursés par la société navale.





Bons baisers de Rotterdam

La nouvelle a consterné de nombreux Rotterdamois, mais également pas mal de Néerlandais. Car la municipalité a accepté de démonter le pont alors même qu’elle avait promis après une rénovation majeure en 2017 de ne plus jamais démanteler l’ouvrage, connu des habitants sous le nom de “De Hef”. Pour se défendre, les autorités ont fait prévaloir l’importance économique et les emplois créés par la construction de ce navire et ont promis que le pont retrouvera sa forme actuelle.





Cependant, des milliers de personnes, outrées qu’un milliardaire étranger puisse ainsi réclamer le démantèlement d'un monument historique pour une raison aussi futile que de laisser passer un bateau de plaisance, comptent réserver un accueil pour le moins spécial au navire. Sur Facebook, un événement invite en effet les internautes à venir lancer des œufs pourris sur le bateau de Jeff Bezos lors de son passage, prévu si tout va bien pour le 1er juin.





À l’heure d’écrire ces lignes, quelque 19.000 personnes ont déjà manifesté leur intérêt. De quoi faire une sacrée omelette.