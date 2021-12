Deux émissions cultes des années 2000 de retour sur nos petits écrans en 2022

retour des séries Un, Dos, Tres et Stars à Domicile sur le petit ecran

“C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes”, dit l’adage. En 2022, deux émissions cultes du début du siècle feront leur grand retour: “Un, Dos, Tres” et “Star à domicile”.





Fermez les yeux et replongez-vous au début des années 2000. Jeune adulte, adolescent ou enfant, vous enviez ces gens qui passaient à la télévision et à qui des stars rendaient une visite surprise. Vous aussi, vous rêviez de rencontrer vos idoles dans “Star à domicile”. Mais ce n’est jamais arrivé. L’émission culte de TF1 s’est terminée en 2004, à peine plus de trois ans après son lancement, et pourtant, elle a marqué les esprits.





Selon le quotidien Le Parisien, l’émission va faire son grand retour en 2022, plus de vingt ans après son lancement. Pour cette nouvelle édition de “Star à domicile”, Flavie Flament, présentatrice originelle, sera aux manettes. TF1 prévoit d’abord une soirée spéciale au cours du premier semestre 2022. Là suite dépendre du succès de cette première émission.





Un, Dos, Tres





Autre émission cultissime du début des années 2000: Un, Dos, Tres. Durant six saisons, la série espagnole a fait danser les adolescents de toute la Wallonie, où elle a été diffusée à partir de 2004.





Dans Un, Dos, Tres, on suivait les aventures aussi bien professionnelles qu’amoureuses de jeunes élèves de l’école des arts de la scène Carmen Arranz. La série a notamment révélé Mónica Cruz, qui n’est autre que la sœur de Penélope Cruz, mais également Miguel Ángel Muñoz, qui a participé à la cinquième édition de Danse avec les Stars en France.





C’est le groupe Atresmedia qui a annoncé la bonne nouvelle ce lundi sur Twitter: “Nous vous ferons danser en un rien de temps car... nous rouvrons l’histoire de “Un paso adelante” (titre original de Un, Dos Tres)! Nous préparons “UPA Next”, une nouvelle série originale qui rouvrira les portes de l’académie Carmen Arranz.”

Dans UPA Next, les spectateurs découvriront les nouveaux élèves de l’Académie Carmen Arranz, mais retrouveront aussi certains personnages qui ont fait le succès de la série originale.