Dwayne Johnson et sa famille testés positifs au coronavirus

Dwayne Johnson contaminé à la Covid-19

Dwayne Johnson, alias The Rock, et sa femme ont contracté le coronavirus. Les deux jeunes filles du couple ont également été testées positives, raconte l’acteur mercredi dans une vidéo sur Instagram. “Je voulais juste faire une mise au point avec vous sur ce qui se passe dans notre vie en ce moment”, explique l’acteur dans sa vidéo.





“Ma femme Lauren, mes deux petites filles et moi avons tous été testés positifs au Covid-19.” Il raconte que ses filles Jasmine (4 ans) et Tiana (2 ans) ont simplement eu mal à la gorge. Les deux parents se sentaient quant à eux beaucoup plus mal. Contaminés par des amis “Cela a été l’une des choses les plus difficiles que nous ayons eu à traverser en tant que famille (...), mais je suis heureux de vous dire que nous allons bien, nous ne sommes plus contagieux et nous sommes, grâce à Dieu, en bonne santé”, a-t-il précisé.