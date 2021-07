Dwayne Johnson ne supporte plus Vin Diesel, il quitte la saga “Fast & Furious”: “Je leur souhaite bonne chance”

Dwayne Johnson quitte la série Fast and Furious

Dwayne Johnson et “Fast and Furious”, c’est terminé. Sa mésentente avec Vin Diesel ne s’arrange pas, The Rock préfère quitter la saga.

Dwayne Johnson joue dans “Fast and Furious” depuis 2011. Sa première apparition date de “Fast Five”. Il jouait Luke Hobbs et était chargé d’arrêter Dominic Toretto et son équipe. Cela fait dix ans que Dwayne Johnson et Vin Diesel ne s’entendent pas.





Dwayne avait déjà déclaré que sur le tournage, certains étaient de vrais professionnels et que d’autres ne l’étaient pas. Il faisait visiblement référence au comportement de Vin Diesel, qui arrive souvent en retard sur le plateau de tournage. Avant la sortie de “The Fate of the Furious” en 2016, l’acteur aux gros bras avait confié: “Quand vous verrez le film, si dans certaines scènes vous avez l’impression que je joue pas et que mon sang bouillonne, vous aurez raison.”