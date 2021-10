Elle accouche dans un restaurant, des pizzas gratuites à vie pour son bébé

Une femme accouche dans un Pizzeria, gratuité pour son bébé

Voilà ce qui s’appelle bien débuter dans la vie. Une femme a accouché prématurément de son bébé dans une pizzeria de Rennes en août dernier. Pour célébrer sa naissance, le patron de l'établissement a décidé d’offrir des repas à vie au nouveau-né, une petite fille.

Un employé du restaurant, un certain Elliot, a raconté à Ouest France comment la future maman, installée à table, s’est soudainement précipitée vers les toilettes avant d’en ressortir en criant quelques instants plus tard.





Comprenant ce qui était en train de se produire, Elliot a immédiatement appelé les pompiers, laissant le soin à sa collègue de s’occuper de la femme, alors en plein travail. Les deux employés, tous deux âgés d'une vingtaine d’années, étaient logiquement paniqués.





Le hasard faisant bien les choses, un médecin est alors entré dans le restaurant avec son épouse. “Juste à ce moment-là, un couple est entré dans le restaurant pour déjeuner. Le monsieur était médecin, il a tout de suite réagi”, poursuit Elliot.





“Elle aura le droit de manger à vie dans le restaurant”

La maman était muette, elle a réussi à se faire comprendre en appelant une amie en visioconférence, laquelle a ensuite traduit ses gestes au médecin. Sa petite fille est venue au monde deux minutes plus tard, sous les yeux des quelques clients du restaurant et des jeunes serveurs qui ne s’attendaient certainement pas à vivre pareille aventure.