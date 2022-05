Elon Musk plaisante sur sa “mort dans de mystérieuses circonstances”, sa mère lui répond

Elon Musk Milliardaire

Elon Musk suscite à nouveau des remous sur Twitter. Visé par un message de Dmitri Rogozin, le chef de l’agence spatiale russe, le PDG de Tesla a ironisé sur sa possible mort “dans de mystérieuses circonstances”. Un tweet lugubre auquel sa mère n’a pas tardé à répondre: “Ce n’est pas drôle”. “Si je meurs dans de mystérieuses circonstances, c’était bien de vous avoir connu”, a tweeté le PDG de Tesla et SpaceX tôt ce lundi matin. Juste avant, il avait partagé un message en russe de Dmitri Rogozin, ancien vice-Premier ministre russe et allié fidèle de Vladimir Poutine, traduit en anglais.





“Le témoignage du commandant capturé de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, le colonel Dmitri Kormyankov, montre que les terminaux Internet de la société de satellites Starlink d’Elon Musk ont été livrés par des hélicoptères militaires aux militants du bataillon nazi Azov et aux soldats ukrainiens à Marioupol”, aurait assuré Rogozin, selon la traduction. “Idiot, mais responsable” “Selon nos informations, l’équipement Starlink a été fourni par le Pentagone”, aurait-il ajouté. “Elon Musk est donc impliqué dans l’envoi d’équipements de communication militaire aux forces fascistes en Ukraine. Et pour ça, Elon, tu seras tenu pour responsable, même si tu es un idiot”. “Le mot ‘nazi’ ne signifie pas ce qu’il pense qu’il signifie”, a ironisé le patron de Tesla en légende, avant d’ajouter qu’il ne fallait pas s’étonner s’il disparaissait dans “des circonstances mystérieuses”.