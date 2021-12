Elon Musk, sans filtre sur Twitter, se demande s’il doit quitter son emploi pour devenir influenceur

Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, "envisage" de quitter son emploi pour devenir un influenceur, a tweeté vendredi 10 décembre 2021 l’homme le plus riche du monde.



"J’envisage de quitter mon emploi et de devenir un influenceur à temps plein, qu’en pensez-vous ?", a déclaré Elon Musk sur Twitter, sans donner plus de détails.

Il n’était pas clair si Elon Musk, un utilisateur prolifique du réseau social, est sérieux dans sa volonté de quitter son poste.

Sueurs froides sur Twitter



Elon Musk, qui est également le fondateur de la société spatiale SpaceX et qui dirige la start-up de puces cérébrales Neuralink ainsi que la société d’infrastructure de transport The Boring Company, avait déclaré lors d’une conférence téléphonique en janvier qu’il s’attendait à être le patron de Tesla pendant "plusieurs années".



"Ce serait bien d’avoir un peu plus de temps libre à disposition, plutôt que de travailler jour et nuit, du réveil au coucher, sept jours par semaine. Plutôt intense", avait-il dit alors.



Le mois dernier, Elon Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s’il devait vendre 10 % de sa participation dans le constructeur de voitures électriques. La majorité a approuvé et depuis, l’homme d’affaires a vendu des actions d’une valeur de près de 12 milliards de dollars (10,65 milliards d’euros), créant des sueurs froides sur les places boursières.